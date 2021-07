CNIL : Monsanto pouvait constituer un fichier des personnalités, mais pas sans les informer

En mai 2019, Le Monde et France 2 révèlent que l’entreprise américaine s’est constituée un épais fichier, gorgé de données nominatives. Dans le lot, des « responsables politiques et fonctionnaires, journalistes, dirigeants d’organisations professionnelles et d’organisations publiques, et même scientifiques » où, « ligne après ligne, leurs identités et opinions sur le glyphosate, les pesticides ou les OGM sont égrenées dans deux tableaux soigneusement renseignés », indique le quotidien du soir.



Sept plaintes avaient visé l’entreprise devant l’autorité de contrôle des données à caractère personnel. Les investigations menées par la suite ont révélé que Monsanto avait effectivement signé un contrat avec Fleishman-Hillard (devenue en 2017 Omnicom Public Relations Group), avec pour objet une « mission de représentation d’intérêts » quant à l’utilisation du glysophate dans le monde, entre 2016 et mai 2019.

Un contrat organisé alors qu’« en vue du renouvellement de l’autorisation du glyphosate par la Commission européenne, intervenu finalement le 27 novembre 2017, la société Monsanto a mené une importante campagne de représentation d’intérêts, notamment à l’aide des sociétés Fleishman-Hillard et Publicis», rappelle la délibération de la CNIL.

Dans ce fichier « French Monsanto stakeholders database - cultivating trust », ont été effectivement identifiées 201 personnes résidant en France, « dont des membres d’associations de protection de l’environnement, d’associations d’agriculteurs, d’associations dans le domaine de la santé, d’organisations professionnelles, des personnalités politiques, des membres d’administrations, des journalistes, des universitaires et des agriculteurs ».

Et comme l’avaient soulevé nos confrères, à chaque nom, outre les données nominatives et les adresses, notamment des comptes Twitter, « une note allant de 1 à 5 était attribuée à chaque personne, afin d’évaluer son influence, sa crédibilité et son soutien à la société Monsato sur six sujets, en l’occurrence l’agriculture, les pesticides, les organismes génétiquement modifiés, l’environnement, l’alimentation et la santé ».

En plus, une zone de commentaire libre permettait d’indiquer « les évènements auxquels ces personnes avaient assisté ou qu’elles avaient organisés, les personnes avec qui elles travaillaient, les contacts qu’elles avaient eus avec des représentants de la société Monsanto ou encore les articles qu’elles avaient publiés au sujet du glyphosate ».

En défense la société a développé plusieurs arguments, après avoir vainement tenté d’obtenir le huis clos pour la séance de la formation restreinte.

C'est pas moi, c'est lui