Synology C2 Password est disponible : comment ça marche ?

Cet été 2021 est chargé pour Synology qui a annoncé la version 7.0 de son interface DSM et de nouveaux services pour son offre cloud C2. Le service de sauvegarde du NAS est devenu C2 Storage, proposé dès 10 euros par mois pour 100 Go. C2 Backup arrive d'ici la fin de l'année pour la sauvegarde de vos ordinateurs.

Comme nous l'avons vu récemment, il est aussi possible d'exploiter des données locales avec une synchronisation cloud via Hybrid Share. Des solutions proches – mais différenciées – qui pourraient rapidement perdre l'utilisateur. On espère que le constructeur comprendra rapidement qu'il a tout intérêt à unifier et simplifier tout cela.

Quoi qu'il en soit, d'autres outils commencent à arriver, comme C2 Password. Il s'agit d'une solution de stockage de vos mots de passe et d'autres données potentiellement sensibles. Le stockage se fait au sein du cloud C2, avec un chiffrement de bout-en-bout qui commence à devenir la norme chez Synology.

Pour le moment, seule l'offre gratuite est disponible, pouvant stocker 10 000 éléments, sans limite sur le nombre d'appareils pouvant être synchronisés, avec une fonctionnalité de transfert de fichiers jusqu'à 100 Mo, etc. Disposer d'un NAS Synology n'est pas nécessaire, le service fonctionnant en ligne depuis un simple navigateur.

Nous l'avons testé afin de voir ce qu'elle a dans le ventre.

Un outil encore limité, qui vante sa sécurité