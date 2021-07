Free : Apple TV 4K pour 48x 2 euros, OQEE sur Android et iOS, mise à jour Delta (avec Atmos)

Free a fait deux annonces ce mardi matin : ses abonnés pourront acheter la nouvelle Apple TV 4K à un tarif préférentiel de 96 euros, payable en 48 mensualités. Dans la foulée, l'application d'accès à l'offre TV OQEE débarque sur les appareils mobiles sous Android et iOS.

Mais alors que le boîtier est proposé à partir de 199 euros par Apple , ici il n'est qu'à 48x 2 euros ou 96 euros (payables à tout moment). « Les abonnés Freebox existants mini 4K, Révolution, Pop, et Delta ont également la possibilité d’acheter au même tarif avantageux ce boîtier en précommande dans leur espace abonné » précise le FAI, mais avec l’option Multi TV. Il s'agit bien d'un achat, pas de location avec option d'achat comme avec les smartphones .

« Désormais les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta peuvent choisir l’Apple TV 4K, en option au choix comme Player avec leur offre Freebox » annonce Free dans un dossier de presse mis en ligne ce matin.

Pour rappel, l'Apple TV dispose déjà de l'application OQEE TV, permettant d'accéder à l'offre de chaînes de Free, avec contrôle du direct, start-over, profils, enregistrement (selon les chaînes) et offre de replays. « L’accès à OQEE by Free sur l’Apple TV 4K est très simple : aucune authentification n’est requise si cette dernière est connectée au réseau Wi-Fi Freebox de l’abonné » précise le FAI. Pendant une durée limitée, cette offre s'accompagne de trois mois offerts à l'offre SVOD Apple tv+ (4,99 euros par mois ensuite).

On apprend au passage qu'OQEE débarque sur Android et iOS/iPadOS. Notez qu'une télécommande spécifique à Free sera livrée avec l'appareil, permettant de lancer l'application maison d'un appui sur la touche « Guide ».



La télécommande intégrée n'est pas celle d'Apple, mais un modèle spécifique à Free

Grosse mise à jour du Player Devialet : enfin !

Dernière bonne nouvelle pour les abonnés Free : le boîtier Player de la Freebox Delta est mis à jour et a enfin droit au tant attendu Dolby Atmos (via HDMI). Le 5.1 est désormais géré dans Netflix. Le Dolby Digital Plus sur l'entrée S/PDIF est aussi de la partie tout comme l'HDMI ARC « pour jouer le son des périphériques HDMI connectés à la TV sur le haut-parleur Devialet (activable dans Réglages > Entrée Audio > HDMI ARC) ».

On a aussi droit au FRC sur Netflix pour « adapter la fréquence de la vidéo à celle de l’écran afin d’éviter les saccades ». Le WPA3 est ajouté à la One en 5 GHz, entre autres correctifs. Tous les détails sont ici.

Aucune mise à jour n'a été annoncée pour la Freebox Pop. La Révolution n'a droit qu'à un correctif mineur.