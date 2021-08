Drones, caméras et CNIL, dans le projet de loi Responsabilité pénale et Sécurité intérieure

Déposé le 20 juillet dernier, le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure sera examiné par les députés le 14 septembre prochain. Le gouvernement revoit l’encadrement des captations d’images, celui des drones ou caméras embarquées, mais en garde à vue.

La « loi pour une sécurité globale préservant les libertés » n'a finalement pas préservé les libertés, indiquions-nous après censure constitutionnelle de dispositions phares du texte gouvernemental. Ce 20 mai 2021, les neuf Sages déclaraient en particulier inconstitutionnel l’article 47 relatif à l’usage des drones par les autorités.

Les drones à nouveau sur la piste de décollage

Ces yeux électroniques, dans un ciel déjà visé par plusieurs missiles sol-air venus du Conseil d’État et de la CNIL, souffraient d’un trop grand nombre de malfaçons juridiques.

Il faut dire qu’« eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu, et sans que leur présence soit détectée, des images d'un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre », constatait le Conseil constitutionnel avant d’exiger d’inévitables « garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée ».

C’est dans cette quête d’équilibre, entre sécurité et liberté, que le gardien de la Constitution a constaté que le compte n’y était pas : ces drones en capacité de flairer depuis les airs toutes les infractions, même des contraventions, n’étaient encadrés par « aucune limite au périmètre dans lequel la surveillance peut être mise en œuvre », pas plus que dans les contours de leur usage, conditionné à une simple autorisation préfectorale. Censure.

Après censure, la rustine gouvernementale