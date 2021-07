Trois ans après notre plainte, la CNIL estime que la boutique de l’Élysée respecte le RGPD

Il aura donc fallu plus de 1 000 jours à la CNIL pour traiter notre demande. C’est en effet le 9 juillet 2021 que Marie-Laure Denis a signé la réponse à notre plainte adressée... le 17 septembre 2018.

L’autorité, non sans s’excuser, explique ces délais de traitement particulièrement longs par un nombre de plaintes de plus en plus important outre des « travaux que [l’autorité] a menés pour adapter ses procédures au nouveau cadre légal, notamment pour articuler le RGPD et la directive e-privacy ».

Pour mémoire, notre démarche était consécutive à la mise en ligne de la boutique officielle de l’Élysée, site où quiconque peut acheter des t-shirts, bijoux, espadrilles, agendas et autres accessoires à l’effigie du Palais et son actuel locataire. « L'intégralité des bénéfices de la boutique est affectée à ses projets de restauration » indique aujourd’hui la boutique.

Rapidement, nous avions isolé plusieurs problèmes dans la page relative aux données personnelles, en particulier la politique de gestion des cookies dans les pages du site ô combien institutionnel.

Exotique politique de gestion des cookies