Aurores sur Jupiter : un mystère de 40 ans résolu

« Les aurores de Jupiter émettent toutes sortes de rayonnements, parmi lesquels de puissants flashs de rayons X. Ceux-ci sont d’autant plus intrigants qu’ils se répètent souvent toutes les 10 à 40 minutes », rappelle l’Université de Liège. Leur origine restait par contre un mystère pour les scientifiques.

Le Dr Zhonghua Yao, chercheur à la Chinese Academy of Sciences et membre du Laboratoire de Physique Atmosphérique et Planétaire de l’Université de Liège explique ce phénomène : « Ces aurores en rayons X sont causées par des ions d’oxygène et de soufre qui proviennent de la lune volcanique Io [un satellite naturel de Jupiter, ndlr] et qui, après s’être répandus dans toute la magnétosphère de Jupiter, sont accélérés avant d'être précipités dans l'atmosphère polaire de Jupiter ». Un sujet qu’il connait bien puisqu’il est le premier auteur de la publication scientifique dans Science Advances.

Une sonde (NASA) et un télescope (ESA) main dans la main