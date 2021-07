L’article 17 sur le filtrage en procès devant la justice européenne

La décision est surveillée comme le lait sur le feu par les industries culturelles. Elle vient en effet frapper le régime exceptionnel introduit par l’article 17 (ex-article 13) de la directive de 2019.

Cette disposition est censée améliorer le partage de valeur sur les plateformes mettant à disposition un grand nombre d’œuvres culturelles. Elle est avant tout une délicate machinerie juridique venant créer une parenthèse dans le régime de responsabilité propre aux hébergeurs.

Très schématiquement, depuis la directive de 2000 sur le commerce électronique, les services en ligne qui stockent des fichiers à la demande des internautes, avec pour finalité de partage ou non, ne sont pas responsables du caractère illicite des données copiées. Ils le deviennent lorsqu’alertés ou notifiés de la présence d’un tel contenu, ils décident de ne rien faire. L’article 17 de la directive change considérablement la donne.

Sous ce nouveau régime, les plateformes comme YouTube sont responsables dès le premier octet illicite. Cette épée sur leurs épaules est taillée pour les inciter à passer des accords de licence avec les sociétés de gestion collective, et ce afin de « liciter » ces contenus, si possible contre espèces sonnantes et trébuchantes.

Pour échapper à ce régime de responsabilité directe, les plateformes qui n’auraient pas obtenu d’accord de licence devront remplir une série de conditions draconiennes. Démontrer avoir fait leur meilleur effort pour signer une telle licence. C’est la première obligation de moyens.

Elles devront également avoir fait d’autres « meilleurs efforts » pour retirer les contenus notifiés par les ayants droit, filtrer les contenus à l’upload et empêcher les remises en ligne, à condition dans ces deux derniers cas que les ayants droit leur aient transmis les « informations pertinentes et nécessaires » (les empreintes des œuvres).

Un régime qui transpire le filtrage à tous les étages, et qui a été attaqué par la Pologne devant la Cour de justice de l’Union européenne. C’est ce jeudi que le rapporteur public Saugmandsgaard Øe rendra ses conclusions suite à une série de questions préjudicielles soulevées par l’État membre.