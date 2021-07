Le député Philippe Latombe publie son rapport d’information visant à « bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». L’épais document – 198 pages – est le fruit notamment de 83 auditions menées par le député Modem.

« La souveraineté numérique constitue d’abord et avant tout une ambition politique forte, celle d’une autonomie à conquérir de la France et de l’Europe en matière d’équipements et de technologies numériques » avance l’élu qui constate sans mal, au fil de ses échanges, qu’il existe de nombreuses approches.

Quelques traits saillants : derrière l’expression se retrouverait « la liberté pour la puissance publique d’effectuer librement des choix stratégiques et technologiques », levier qui passe également par la liberté de choisir ses dépendances, la capacité à maitriser ses choix et la possibilité de revenir en arrière.

Pour le parlementaire, une politique de la souveraineté numérique comprendrait à la fois un volet offensif et défensif. Offensif, lorsque notamment « la puissance publique doit être en mesure de réguler les acteurs qui évoluent dans la sphère numérique, conformément aux valeurs qu’elle défend ». Défensif, dès lors que « la puissance publique doit être en mesure de réguler les acteurs qui évoluent dans la sphère numérique, conformément aux valeurs qu’elle défend ».

Notre analyse du rapport Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne :

Logiciel libres et Health Data Hub au menu du rapport sur la souveraineté du numérique

« Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique », via l’éducation et la formation (à venir)

Vers un recours effectif au logiciel libre ?