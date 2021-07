L'irrésistible banalisation de la reconnaissance faciale

Alors qu'il est question de tester la reconnaissance faciale en prévision des Jeux olympiques 2024, un think tank parrainé par le ministère des Armées vient de publier un rapport roboratif tout autant qu'inquiétant décrivant pourquoi « la France ne peut se contenter d'être spectatrice et laisser faire », mais passer à l'offensive en la matière.

Les Jeunes IHEDN se présente comme « la première association européenne et générationnelle sur les questions d’engagement, de défense et de sécurité ».

« Placée sous le double parrainage de la ministre des Armées et du chef d’état-major des Armées », elle regroupe les auditeurs jeunes formés par l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et propose de « faire émerger des solutions concrètes et durables » via, notamment, l'organisation d'évènements et la rédaction de publications.

Fruit de plus d'un an de travail et de réflexions d'une « task force » de 23 membres des Jeunes IHEDN pilotée par une « senior advisor » à la Direction interministérielle du numérique (DINUM) assisté d'un ingénieur système chez Safran, son rapport « Reconnaissance faciale : 23 propositions pour ne pas avancer masqués ! » a été rendu public début juin.

Au-delà du jeu de mots, le rapport se positionne d'emblée, dès son introduction, dans un rapport de force stratégique, géopolitique, « dans l'unique but de "gagner le futur" ».

Or, on ne gagne pas une guerre sans gagner l'opinion publique. Le combat se joue donc aussi sur les termes du débat, voire sur les mots. En l'espèce, et de façon somme toute emblématique, le rapport parle ainsi tout autant de « reconnaissance faciale » que de « RF », acronyme bien moins lourd de sens et, pour ainsi dire, banalisé.

Tout en se disant conscient du fait que le sujet est « stratégique, complexe et fortement polémique », le co-pilote de la task force n'hésite d'ailleurs pas à titrer sa contribution « Big brother is watching you ».

Signe d'une approche totalement décomplexée, et que l'expression est à prendre au premier degré, cette référence à la novlangue du roman de George Orwell 1984 mentionne dans la foulée le tour de passe-passe ayant consisté à substituer le terme « vidéosurveillance » par celui de « vidéoprotection » pour désigner les caméras déployées dans l'espace public.

À l'en croire, cela suffirait à rassurer, car « l'approche est totalement différente : il n'y a plus de peur et de surveillance de masse mais plutôt de mise en sécurité de la population pour la protéger contre des individus dangereux ».

La France ne peut rester spectatrice de la « Dicta-tech »

L'approche de la task force est donc non seulement décomplexée, d'un point de vue sécuritaire, mais également volontariste, pour ne pas dire offensive, voire « paramilitaire », à la manière d'une armée va-t-en-guerre.

La question ne serait en effet pas tant de savoir si l'exploitation de la reconnaissance faciale dans l'espace public serait pertinente, efficace, souhaitable, ou pas, mais de se doter des moyens de l'y déployer, afin de maintenir – voire élever – la place de la France dans le concert des nations technologiquement avancées :

« Avec une guerre technologique entre les États-Unis et la Chine qui va structurer le monde de demain (et qui le structure déjà), la France ne peut se contenter d'être spectatrice et de laisser faire. Pour conserver son statut de puissance à l'international, elle doit apporter une réponse complète au sujet de la reconnaissance faciale.

Dire non à ces avancées serait se placer en retrait vis-à-vis des pays asiatiques et des États-Unis et impliquerait, par exemple, de ne plus participer à l'élaboration des standards internationaux sur les intelligences artificielles ou les télécommunications. »

À l'inverse, relève cela dit le rapport, « dire oui à la reconnaissance faciale (RF) sans en mesurer toutes les conséquences (atteinte aux libertés individuelles, éthique) serait aussi une réponse bien trop légère pour un sujet avec autant d'enjeux. Dire oui à la reconnaissance faciale de cette manière reviendrait à mettre en place (à terme) une "Dicta-tech" comme on la connaît en Chine avec des points de notation des citoyens. »

L'objectif de cette task force ne serait donc pas tant de se positionner « pour » ou « contre » la reconnaissance faciale, mais de « faire prendre conscience aux jeunes Français qu'un tel sujet ne s'aborde pas à la légère et que le négliger mettra en danger nos modes de vie » :

« Peut-on faire sans ? Non, certainement, l'innovation biométrique et le développement de la reconnaissance faciale s'ancrent dans nos habitudes mais, à la différence d'Internet remplaçant le minitel, nous n'avons aucune base de laquelle partir pour appréhender cette technologie dont nous découvrons chaque jour les potentialités. »

Ce pourquoi la task force s'était donnée pour objectif « d'accompagner la technologie, d'anticiper ses dévoiements [et] de produire un cadre d'utilisation éthique ». Ses 23 propositions, écrit-elle, « ne seront peut-être que des gouttes d'eau dans le brasier ardent qu'est la reconnaissance faciale mais nous espérons qu'elles feront émerger un débat constructif sur le sujet. »

Si l'on peut s'étonner que le rapport de 111 pages ne contienne ni note de bas de page ni lien cliquable permettant de vérifier, recouper ou prolonger ses constats, qu'il soit rédigé avec une police de caractère grisâtre et mal lissée ne facilitant guère la lisibilité, et que le pdf ait été exporté d'une Présentation PowerPoint sous forme d'image et non de texte, sa lecture esquisse plusieurs des termes des débats et enjeux, auxquels nous serons probablement confrontés à l'aune des Jeux olympiques 2024, et probablement au-delà.

