Eric Leandri, cofondateur de Qwant, cité à comparaitre pour violation du secret des correspondances

Selon nos informations, celui qui a été président de Qwant jusqu’au début de l’année 2020, est visé par une citation directe pour violation du secret des correspondances. Elle a été déposée par Jean-Manuel Rozan, l'un de ceux avec qui il a créé le service qui se présente comme « le moteur de recherche qui respecte votre vie privée ».

C’est en janvier et février 2020 que Jean-Manuel Rozan apprend que sa boite mail a été compromise quelques semaines plus tôt, alors que Leandri présidait encore Qwant. Selon la citation que nous avons pu consulter, c'est Jean-Claude Ghinozzi, son remplaçant, qui l’a informé qu'elle avait été « visitée et contrôlée » en décembre 2019.

Il y est affirmé également que le responsable des infrastructures de Qwant avait lui-même reçu « un ordre d’accéder à sa boite mail, sans l’autorisation du principal intéressé ».

Contrôle à distance via TeamViewer