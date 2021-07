Licence collective étendue, enseignement, fouille de textes... le projet d'ordonnance de transposition

Next iNpact diffuse l’avant-projet d’ordonnance transposant plusieurs dispositions de la directive de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Le texte est actuellement soumis à consultation au ministère de la Culture.

Le même document rappelle que la directive de 2019 a voulu « faciliter l’octroi de licences pour permettre un accès plus large aux contenus, en particulier en prévoyant, notamment, un nouveau système visant à aider les institutions du patrimoine culturel à numériser et à diffuser des œuvres indisponibles dans le commerce dont elles disposent et une règle spécifique relative à l’octroi de licences collectives étendues ».

Cette future ordonnance, longue en l’état de 13 pages, vient notamment revoir l’exception à des fins d’enseignement, laquelle couvrira « les activités numériques, au moyen d’un environnement sécurisé accessibles uniquement aux élèves et aux enseignants, et transfrontières ».

La notion d’œuvre indisponible est définie et un système de licence étendu est instauré.

Avec ces licences collectives étendues, « il s’agit de permettre à un organisme de gestion collective de représenter non seulement les membres, mais aussi des titulaires de droits non adhérents dès lors que l’organisme de gestion collective est représentatif des œuvres et objets concernés (les non adhérents ayant par ailleurs la faculté de se retirer (opt out) du projet) ».

L’avant-projet est actuellement ausculté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, au ministère de la Culture. Ses membres, en majorité des représentants de l’industrie culturelle, ont jusqu’au 9 juillet pour faire part de leurs observations.

Nous reviendrons plus en détail sur ce futur texte.