Freebox OS 4.4.0 est là avec une nouvelle interface, mais sans application TV intégrée

Nouveau look pour l'interface des Freebox Server. Il n'y a pas de grand bouleversement, mais un thème qui se veut plus « actuel », avec tout de même quelques surprises, dont la disparition de Freebox TV.

Free vient d'annoncer la version 4.4.0 de son interface Freebox OS. Une mise à jour plus importante qu'il n'y paraît puisqu'il s'agit de la première grande refonte graphique depuis un moment. L'ensemble est plus moderne, avec des couleurs pastel, de la transparence, des icônes retravaillées. MesaVolt a travaillé sur le projet.

Une interface plus neutre, sauf le fond d'écran

L'évolution se fait sans toucher aux fonctionnalités, le contenu des fenêtres et les informations affichées sont identiques. Un manque d'ambition critiqueront certains, une volonté de continuité d'un ensemble apprécié argumenteront d'autres. Choisissez votre camp. Il y a néanmoins un sujet qui devrait faire l'unanimité : le fond rend l'ensemble moins lisible, avec son mélange de blanc, de rouge et de fusée. On aimerait pouvoir le changer.

Il y a également quelques modifications techniques, et pas des moindres. La première est que l'on arrive par défaut sur une page de connexion plutôt que le mode invité, désormais accessible via un lien et une URL dédiée. Cela a sans doute un rapport avec l'autre évolution (non évoquée dans les notes de version) : Freebox TV n'est plus.