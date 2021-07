Le plan de l’Arcep pour moderniser la portabilité sur le fixe et le mobile

Le régulateur des télécoms souhaite réformer (sans révolutionner) la procédure permettant de garder un numéro lorsque l'on change d'opérateur et « harmoniser les pratiques entre fixe et mobile », avec des évolutions pour les professionnels. Un projet de décision est soumis à consultation publique.

La portabilité du numéro existe depuis de nombreuses années. Lancée sur le mobile en 2012, puis rapidement suivie par le fixe en 2013, cette procédure permet de changer d’opérateur en gardant son numéro de téléphone.

Cerise sur le gâteau, cela se fait avec un minimum de formalités. En effet, le nouvel opérateur – aussi bien sur le fixe et le mobile – se charge de résilier votre ancien abonnement et d'activer le nouveau. L’Arcep utilise le terme « simple guichet » puisque vous n’avez qu’un seul interlocuteur : votre nouvel opérateur.

Vous pouvez ainsi changer de crémerie facilement, avec une obligation de résultat des opérateurs.

Plus de 8 millions de demandes par an

Pour le gendarme des télécoms, « cette portabilité assure une grande fluidité aux marchés de détail, en particulier pour le grand public : plus de 2,5 millions de changements d’opérateur avec conservation du numéro sont comptabilisés chaque année sur le fixe, presque 6 millions sur le mobile ».

Elle s'est d'ailleurs mise en place dans un contexte favorable au changement, à l'arrivée de Free Mobile. Depuis, elle permet notamment de profiter des promotions régulièrement mises en place par les opérateurs, chez qui la fidélité ne paie pas. Elles sont le plus souvent réservées aux nouveaux clients et valables six mois à un an.

Néanmoins, tout n’est pas parfait : « les signalements laissés sur "J’alerte l’Arcep" et les demandes ou dysfonctionnements décrits par les opérateurs à l’Autorité montrent que ces processus peuvent encore être améliorés et rendus plus homogènes ». On voit en effet régulièrement des clients se plaindre, notamment dans le fixe. Les processus pourraient « être encore plus efficaces sur le marché des entreprises » ajoute le régulateur.

Il souhaite donc des évolutions et lance une consultation publique sur son projet de décision.

L’Arcep veut harmoniser les pratiques, y compris pour les pros