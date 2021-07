Armes de cybersurveillance : l'UE rend « plus stricts » les contrôles à l'export

Des documents fournis à The Intercept par Justice for Myanmar, un groupe de dissidents birmans, révèlent que la junte et la police birmanes avaient acheté des outils forensiques américains, chinois, russes mais également européens entre 2018 et 2021, permettant d'extraire des données de smartphones, d'accéder aux conversations téléphoniques et de surveiller les mouvements des personnes.

La société suédoise MSAB aurait ainsi vendu un outil, équivalent européen de Cellebrite (société israélienne connue pour ses dispositifs d'extraction téléphonique), susceptible de contourner le chiffrement des téléphones portables afin d'extraire les enregistrements d'appels, de contacts, GPS et autres, ainsi que les messages envoyés et reçus via SMS, WhatsApp, Signal et d'autres applications.

L'outil serait également capable d'extraire les mots de passe et les jetons de connexion des appareils mobiles, permettant aux autorités d'accéder à distance aux services en ligne de quelqu'un, notamment Google, Facebook, etc.

MSAB a confirmé avoir vendu ses outils à la police du Myanmar en 2019, deux ans après que la junte avait perpétré un « génocide » envers le peuple musulman Rohingya, déplaçant quelque 740 000 personnes vers le Bangladesh voisin et selon aux enquêteurs des Nations Unies, tuant plus de 10 000 d'entre eux dans ce qui, selon l'ONU, pourrait constituer des « crimes contre l'humanité ».

Du mobile au palais de Justice