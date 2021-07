Smartphones et PC portables : les futures règles de disponibilité des pièces détachées

En 2016, une ordonnance avait réformé plusieurs dispositions du code de la consommation, prévoyant notamment des obligations relatives à la disponibilité des pièces détachées. Cinq ans plus tard, un futur décret est en passe les détailler s’agissant des ordinateurs et des smartphones. Elles seront mises en oeuvre en 2022.

Depuis 2016, un fabricant ou un importateur doit informer le vendeur professionnel « de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché ». Cette information doit ensuite être délivrée au consommateur.

L’obligation est inscrite à l’actuel article L111-4 du Code de la consommation, étant précisé que dès lors qu'il a fourni cette information, le fabricant ou l'importateur « fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus ».

Ce texte sera toutefois réécrit à l’horizon de 2022 par une nouvelle version injectée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

On retrouve peu ou prou la même logique, à ceci près que pour les producteurs de petits équipements informatiques et de télécommunications, les pièces détachées devront être disponibles pendant une durée « qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné ».

Et le législateur a renvoyé à un décret le soin d’établir précisément la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés.

Ce projet de décret est désormais sur la rampe, au fil d’une notification adressée à la Commission européenne concernant à la fois les ordinateurs et les smartphones. Une impérieuse nécessité dès lors qu’un texte vient imposer des normes ou un encadrement dans le commerce électronique notamment.

« Rallonger la durée de vie des produits »