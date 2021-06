Hadopi 3 : les députés adoptent les futurs rouages de la lutte anti-piratage

Alors que les débats devaient perdurer jusqu’en juillet, par 59 voix contre 4, l’Assemblée nationale a adopté ce 23 juin le projet de loi l'ensemble du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.

« Trois ans d'engagement et de travail parlementaire est désormais le projet de loi audiovisuel est adopté à l'Assemblée nationale ! La souveraineté et la diversité culturelles sont des combats essentiels à mener et la France est au rendez-vous ! ». Voilà comment la corraporteure du texte Aurore Bergé (LREM) a accueilli l’adoption du texte, ce 23 juin.

Il n’aura fallu que quelques séances pour achever l’examen de l’ensemble des amendements, quand le calendrier parlementaire prévisionnel s’étirait jusqu’au 13 juillet.

Ce projet de loi prépare depuis de longs mois l’enterrement de la Hadopi, du moins dans sa version institutionnelle. La riposte graduée ne partira pas avec l’eau du bain, mais sera transférée entre les mains d’une nouvelle autorité : l’Arcom, ou Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

De fait, un CSA recarrossé, doté de nombreux pouvoirs pour lutter contre non seulement les échanges illicites sur les réseaux P2P, mais également les diffusions illicites en streaming et autres directs downloads.

La petite mort de la Hadopi

« Attendue de longue date par les deux autorités et par le monde de la culture, relève le rapport de la Commission de la Culture, cette fusion doit permettre de simplifier la régulation du secteur audiovisuel, adapter son action à la place croissante des plateformes numériques et renforcer les moyens dont dispose la puissance publique pour protéger les droits de propriété intellectuelle ».

Parmi les principaux arguments avancés pour justifier cette réforme, d’autres ont également pesé comme la nécessaire rationalisation « du paysage des autorités administratives indépendantes, dans un objectif de meilleure lisibilité de l’action publique ».

Cette fusion absorption, enfin, ambitionne « de remédier aux difficultés de gouvernance rencontrées par la Hadopi, partagée institutionnellement entre ses deux organes que sont le collège et la commission de protection des droits ». Une construction bicéphale qui rendait « difficile une gestion unifiée et limite le sentiment d’appartenance des personnels à une même institution ».

C’est donc une petite mort de la Hadopi où seul le contenant sera enterré, non le contenu.

Beaucoup plus qu’un coup de gomme