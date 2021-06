Comment le ministère de la Santé a défendu le passe sanitaire devant le Conseil d'Etat

À l’index de cette procédure d’urgence, le « passe sanitaire » organisé par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Son article 1er permet en effet au Premier ministre de conditionner la circulation ou l’accès des personnes à certains lieux à la présentation d’un tel document.

Ce document, au format papier ou électronique, embarque alors le résultat d'un examen de dépistage virologique négatif, un justificatif de statut vaccinal, ou bien enfin un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par le Covid-19.

La loi exige surtout que cette présentation soit « réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu'il contient ».

La loi adoptée, il est revenu à un décret de prévoir les modalités pratiques d’application. Or, ce décret du 7 juin 2021 est apparu aux yeux de la Quadrature en pleine contrariété avec le texte législatif.

On y découvre en effet que les justificatifs générés par le passe sanitaire comportent « les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification ». Ce sont les données d’état civil.

Mieux, ces passes contiennent également un code en deux dimensions derrière lequel on trouve, outre ces informations nominatives, de nombreuses données de santé. Un code facilement lisible par des tiers non autorisés, au point que la CNIL a appelé le gouvernement, dans son avis, « à mettre en place des mesures d’information des personnes, afin qu’elles soient conscientes de la sensibilité des données stockées dans ces codes, sous forme papier ou numérique, et qu’ils prennent soin de ne les exposer qu’aux personnes spécialement habilitées à les contrôler ».

Pour l’avocat de la Quadrature, Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, pas de doute : « la présence de ces informations sur l’état civil et sur la santé des personnes détentrices des passes sanitaires constitue une ingérence grave et manifestement illégale dans plusieurs libertés fondamentales parmi lesquelles le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles ».

Les données d’état civil : le bon sens face à la loi