Copie privée : l’amendement des ayants droit pour les aider à frapper les biens reconditionnés

La proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France est surveillée comme le lait sur le feu par les ayants droit. Leurs regards angoissés sont tournés vers son article 14 Bis B, celui-là même qui veut interdire la perception de redevance pour copie privée sur les biens reconditionnés, du moins ceux ayant déjà subi une telle ponction.

Pour mémoire, cette redevance, payée par les fabricants et les importateurs aux sociétés de gestion collective, compense la liberté pour chacun de réaliser des copies licites sur des supports vierges. Tablettes, smartphones, disques durs externes, cartes mémoires, clefs USB, DVD et CD vierges, etc. Le prélèvement culturel, collecté par les sociétés de perception et de répartition des droits, vient compenser cette liberté de copier des œuvres de sources licites (donc pas nécessairement le P2P).

Jusqu’à présent, le prélèvement ne portait que sur les produits neufs, mais les industries culturelles cherchent à en maximiser les rendements pour frapper dans un avenir proche, les biens reconditionnés.

Deux fronts