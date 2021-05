Le projet de surveillance des réseaux sociaux fait un tollé à Maurice

La proposition de l'ICTA, soumise à consultation depuis le 14 avril, avait rapidement fait scandale, d'abord sur Twitter, puis dans la presse mauricienne, comme le rappelle cette chronologie de lexpress.mu.

Pour rappel, elle permettrait à l'ICTA, en cas de plainte, de :

bloquer la page web incriminée sans bloquer l'ensemble du site de médias sociaux ;

bloquer un faux profil et en déterminer l'auteur sans qu'il soit nécessaire de contacter l'administrateur du réseau social) ;

déterminer l'adresse IP d'origine d'un commentaire offensant ;

une fois le décryptage effectué, envoyer le trafic à un logiciel d'analyse de données doté d'une fonction de rapport avancée pour pouvoir rechercher des mots-clés spécifiques, des commentaires postés, etc.

Fin avril, l'ICTA avait réagi en publiant un communiqué précisant qu'elle « réaffirme que seuls les abus sur les réseaux sociaux publics font l’objet de sa proposition ». Elle réfutait « catégoriquement » les « fausses informations » comprenant « de nombreuses erreurs », à commencer par le fait que l'outil proposé pourrait « filtrer toutes les connexions de n’importe quel site web ou application », ou encore qu'il pourra « dans le futur monitorer et sauvegarder toutes les données » des internautes mauriciens.

Réitérant que « les communications privées sont inviolables de par la Constitution », l’ICTA précisait « encore une fois que ce ne sont que les données relatives aux réseaux sociaux publics qui pourraient transiter par l’outil technologique que le régulateur se propose d’utiliser » :

« Tout le reste du trafic Internet n’est absolument pas concerné par cette proposition. De ce fait, contrairement à ce qui est dit, à aucun moment l’ICTA n’aura accès aux mots de passe, login, et autres données privées des internautes ».

Elle concluait son communiqué en rappelant que « l’objectif de la proposition et de la consultation élargie a pour objectif de trouver la meilleure solution possible aux nombreux abus, dérapages et « fake news » sur les réseaux sociaux à caractère public uniquement ».

Mais également qu'« il sera également nécessaire d’établir des cadres légaux et techniques pour garantir que cet outil soit utilisé d’une manière qui respecte la Constitution et les droits des citoyens », laissant donc également, et paradoxalement, entrevoir que ces derniers pourraient donc pâtir de ces futurs « cadres légaux et techniques » encore indéterminés.

Elle vient en outre de publier une vidéo, en créole mauricien, censée dénoncer ce qu'elle présente comme 7 contre-vérités :

Les défenseurs des libertés pas (du tout) convaincus