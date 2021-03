Ignite 2021 : le point sur les offres 365, Teams, Power Fx, Visual Studio et Universal Print

La conférence Ignite de Microsoft vient de se terminer. Le cru 2021 est une nouvelle avalanche d’annonces dans de nombreux domaines tous liés à l’entreprise : offres 365, Azure, sécurité, développement et services en tous genres. Voici un premier résumé des annonces.

La conférence Microsoft Ignite est un évènement consacré à ses produits pour entreprises. Chaque année, elle tient lieu de grand-messe pour présenter les nouveautés dans ce domaine, principalement autour de deux axes : les services Microsoft 365 et le cloud, centré sur Azure.

Bien que les années passent, les annonces ont tendance à s’agglutiner autour de quelques éléments phares, notamment Teams. Chez l'éditeur, les services représentent une suite ininterrompue de croissance à deux chiffres, et ce n'est pas près de s'arrêter. Le contexte sanitaire a largement accentué la pression sur de tels produits, prêts à l'emploi et reposant sur les infrastructures des grandes plateformes, taillées pour des utilisations massives.

Cette édition 2021 s'est déroulée dans un contexte d'autant plus difficile pour Microsoft que l'un de ses produits phares, Exchange Server, a été mis sous le feu des projecteurs. Des failles de sécurité importantes ont ainsi été dévoilées et patchées il y a quelques jours et sont déjà exploitées sur de nombreuses machines.

Dans ce premier article, nous nous concentrerons sur les offres 365, y compris certains éléments de la suite Office comme Outlook, des services destinés aux entreprises, les apports dans Visual Studio et, dans une moindre mesure Windows Server 2022, dont la préversion presque finale est disponible au téléchargement.

Outlook : des apports attendus sur Mac, un tableau personnalisable en web