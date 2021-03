Accès aux emails : Free évoque un problème « résolu »

Depuis ce dimanche, plusieurs témoignages indiquent que Free rencontre des problèmes avec la gestion de certaines boites email de ses clients. En effet, plusieurs personnes indiquent sur les réseaux sociaux ou des forums ne plus pouvoir se connecter à l'interface webmail Zimbra, apparemment sans autre solution d'accès.

De tels problèmes arrivent de temps à autre, mais cette fois l'ampleur semble bien plus importante vu le nombre de témoignages constatés. Les personnes concernées évoquent la présence d'un simple message en anglais « The document has moved here », qui correspond à une redirection HTTP 302.

Certains témoignent aussi du fait que leur adresse email ne serait plus accessible en réception. Un client indique avoir « eu confirmation que le problème vient des serveurs Zimbra et que les techniciens sont au courant ».