Soldes d’été 2021 : le récap' des bons plans

Les soldes dureront quatre semaines (jusqu’au mardi 27 juillet), avec comme objectif de permettre aux revendeurs d’écouler leurs stocks… qui ne sont pas au niveau le plus haut dans l’informatique. Ils peuvent pour rappel revendre à perte durant cette période, ce qui est interdit le reste du temps.

La DGCCRF rappelle que, comme toujours, « les limitations de garanties légales sur les produits soldés sont illégales. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents, de défauts de conformité ou de service après-vente que tout autre article ».

« En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser au consommateur. En cas de défaut de conformité identifié dans les deux ans après l’achat, le vendeur est tenu de vous proposer la réparation ou le remplacement du bien non-conforme, ou, en cas d’impossibilité de ces deux options, de vous rembourser le bien », ajoute la répression des fraudes.

C’est aussi l’occasion de rappeler que vous pouvez signaler un problème de consommation avec une entreprise via la plateforme SignalConso : « La DGCCRF et le professionnel et en seront automatiquement alertés et ce dernier sera invité à vous apporter une réponse ou à résoudre votre litige éventuel ».