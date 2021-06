Une développeuse web risque 87 années de prison

Le 4 juin le département de la Justice (DoJ) américain a publié un communiqué expliquant qu'« Alla Witte, alias MAX, une ressortissante lettone de 55 ans, a été inculpée de 19 chefs d'accusation pour son rôle présumé dans une organisation transnationale de cybercriminalité responsable de la création et du déploiement d'un cheval de Troie bancaire informatique et d'une suite de logiciels malveillants ransomware appelée Trickbot » :

« Le groupe Trickbot opérait en Russie, en Biélorussie, en Ukraine et au Suriname, et ciblait principalement les ordinateurs des victimes appartenant à des entreprises, des entités et des individus. Les cibles comprenaient les hôpitaux, les écoles, les services publics et les gouvernements. Witte, qui résidait auparavant à Paramaribo, au Suriname, a été arrêtée le 6 février à Miami, en Floride. »

Elle est plus particulièrement accusée d'avoir « collaboré avec d'autres membres de l'organisation criminelle transnationale pour développer et déployer une suite numérique d'outils malveillants utilisés pour cibler des entreprises et des individus du monde entier à des fins de vol et de rançon ».

Le malware Trickbot, accusé d'avoir infecté des dizaines de millions d'ordinateurs dans le monde depuis 2016, avait en effet été conçu pour « capturer les informations de connexion bancaires en ligne et collecter d'autres informations personnelles, notamment les numéros de carte de crédit, les e-mails, les mots de passe, les dates de naissance, les numéros de sécurité sociale et les adresses », précise le DoJ :

« Witte et d'autres auraient également capturé des identifiants de connexion et d'autres informations personnelles volées pour accéder à des comptes bancaires en ligne, exécuter des transferts de fonds électroniques non autorisés et blanchir l'argent via des comptes de bénéficiaires américains et étrangers. »

Selon l'acte d'accusation, Witte a notamment « travaillé en tant que développeur de logiciels malveillants pour le groupe Trickbot », et écrit du code lié au contrôle, au déploiement et aux paiements du ransomware.

Witte aurait en outre fourni au groupe un code qui « surveillait et suivait les utilisateurs autorisés du logiciel malveillant », et aurait également « développé des outils et des protocoles pour stocker les identifiants de connexion volés ».

Une ancienne prof de maths devenue développeuse web