Étoile Bételgeuse : le mystère de sa luminosité changeante résolu

En février 2020, l’étoile Bételgeuse faisait couler beaucoup d’encre et déchainait même les passions de certains. Cette supergéante rouge se trouve pour rappel dans la constellation d’Orion, à plusieurs centaines d’années-lumière de la Terre. Elle est environ un millier de fois plus grosse que notre Soleil, mais avec une masse quinze fois plus importante « seulement ».

La supergéante rouge qui se prenait (pas) pour une Supernova

Comme nous l’expliquions alors, la supergéante rouge est l’un des derniers stades de l’évolution d’une étoile massive, avant la supernova : « Pendant une brève période de son existence, l’étoile augmente considérablement en taille, et devient extrêmement brillante. Elle perd alors une quantité considérable de matière dans l’espace (environ la masse du Soleil en 10 000 ans seulement) ».

L’importante baisse de sa luminosité de l‘année dernière était associée à d’autres changements : « Le disque de l’étoile apparaît beaucoup plus irrégulier et asymétrique que dans son état habituel ». Il n’en fallait pas plus pour lancer la machine médiatique sur une hypothétique explosion en supernova. Un tel phénomène serait exceptionnel, car la dernière supernova a été observée depuis notre galaxie au XVIIe siècle, rappelle l’European Southern Observatory (ESO).

L’Observatoire de Paris était rapidement intervenu pour calmer les esprits : « les chercheurs pensent que la probabilité d’une explosion prochaine est très faible ». Deux scénarios étaient à l’étude : un refroidissement ou des poussières autour de l’étoile. L’une de ces deux pistes était finalement la bonne.

Tout ça pour de la « poussière d’étoile »