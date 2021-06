Pour Windows 11, l'enjeu sera aussi technique

C'est le grand jour pour le « renouveau de Windows » qui a pour le moment surtout eu droit à une fuite non maîtrisée et à un teaser qui n'était pas du meilleur goût. Heureusement, Microsoft nous prépare une évolution qui va bien au-delà de ce que l'on en a aperçu jusqu'à maintenant.

À 17h, Microsoft présentera le renouveau de son système d'exploitation à travers l'annonce de Windows 11. Une dénomination étonnante alors que la version 10 devait être « le dernier Windows », suivie de mises à jour régulières, actuellement sur un rythme semestriel. Mais l'éditeur voulait sans doute marquer le coup.

Après la publication des premières informations sur cette nouvelle mouture et la fuite d'une build non finalisée, on pouvait se demander pourquoi. En effet, tout semble converger vers Sun Valley, qui est principalement une retouche graphique, alors que Windows 10 a déjà connu nombre de changements profonds. Ajouter des bords arrondis, blanchir l'installation, revoir la barre des tâches et les icônes ne suffit pas à monter en version.

Est-ce une manière de ne pas se laisser distancer par Apple, passé de macOS X à 11 avec Big Sur et sa migration ARM ? D'autant que Monterey sera la version 12 du système. Peut-être. Mais à y regarder de plus près, tout indique que plusieurs des évolutions à venir de Windows toucheront à certaines de ses briques fondamentales, techniques. De quoi bouleverser les habitudes, notamment des développeurs.



Windows 11 bénéficiera d'une évolution graphique

Intel Alder Lake change la donne