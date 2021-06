Twitter lance son abonnement payant Blue en Australie et au Canada

Twitter fait évoluer son modèle économique avec des fonctionnalités payantes proposées via une offre par abonnement – Blue – aux alentours de trois euros par mois. Un changement de paradigme important pour la société, qui ne manque visiblement pas d’idées pour se développer sur ce nouveau terrain.

Elles sont au nombre de trois pour le moment. Commençons par Bookmark Folders qui, comme son nom l’indique, prend la forme de dossiers pour classer les favoris/signets. Les comptes gratuits peuvent en enregistrer, mais les tweets sont alors simplement placés les uns en dessous des autres. Désormais, il est possible de les organiser.

Prenant les devants, le service de micro-blogging précise que, « pour ceux qui se demandent : non, le Twitter gratuit ne disparaîtra pas et ce ne sera jamais le cas ». L’abonnement est « simplement destiné à ajouter des fonctionnalités » pour ceux qui le souhaitent. L’oiseau bleu explique qu’il s’agit de répondre à des demandes récurrentes de certains.

La rumeur courrait depuis quelques semaines , le réseau social vient de la confirmer dans un communiqué : l’abonnement payant Twitter Blue est désormais officiel. Il est en cours de déploiement en Australie et au Canada.

Vient ensuite Undo Tweet. Là encore, pas de surprise puisque cette fonctionnalité fait ce que l’on peut en attendre : vous permettre d’effacer un message. Mais il s’agit en fait davantage d’une prévisualisation avec minuteur :

« Avec Undo Tweet, vous pouvez définir une minuterie personnalisable de 30 secondes maximum pour vous laisser le temps de cliquer sur "Undo" avant que le Tweet, la réponse ou le thread que vous avez envoyé ne soit publié sur votre Timeline »

Twitter l’explique lui-même, vous pouvez « corriger facilement les erreurs en prévisualisant à quoi ressemblera votre Tweet avant que le monde ne puisse le voir ». Passé les 30 secondes, vous pourrez toujours supprimer un tweet et le recommencer. Il n’est donc toujours pas question de modifier un message en ligne.

Enfin, la dernière fonctionnalité est Reader Mode. Là encore, le nom suffit à comprendre : « Nous vous permettons de suivre plus facilement les longs fils de discussion sur Twitter en les transformant en texte facile à lire ». Ce genre de service s’est par exemple largement développé dans les navigateurs.

…et des « avantages » pour moins de 3 euros par mois

En plus de ces trois fonctionnalités, l’abonnement Blue donne accès à quelques « avantages » comme une icône d'application personnalisable pour l'écran d'accueil du smartphone, des thèmes « amusants » et, prochainement, accès à un support client dédié aux abonnements.

L’abonnement est proposé à 3,49 dollars canadiens et 4,49 dollars australiens, soit entre 2,38 et 2,84 euros (HT) avec une conversion bête et méchante. Pour ce prix par contre, il n’est pas question de supprimer la publicité.

Twitter précise que de nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées en fonction des retours exprimés par les clients. Il s’agit pour le moment d’un galop d’essai afin de tester l’appétence des utilisateurs avant de passer la seconde avec, pourquoi pas, plusieurs abonnements avec différents niveaux de service.

Vers un TweetDeck freenium et des Super Follows ?

Sara Beykpour, chef de produit en charge des abonnements, explique d’ailleurs au Financial Post que TweetDeck pourrait prochainement passer sur un modèle freemium. Un service minimum serait ainsi accessible gratuitement à tout le monde, mais certaines fonctionnalités deviendraient payantes. Lesquelles ? Ce n’est pas précisé.

Esther Crawford, chef de produit, précise à nos confrères qu’une fonctionnalité « Super Follows » pourrait arriver. Elle permettrait à des utilisateurs de facturer certains contenus exclusifs – des tweets, newsletters (d’où le rachat de Revue ?) et des conversations audio – à ceux qui payent un abonnement. Les prix oscilleraient entre 2,99 et 9,99 dollars par mois suivant les cas. Pour rappel, Twitter vient aussi de se payer Scroll, une startup qui voulait proposer des abonnements aux contenus de presse sans publicité pour quelques euros par mois.

La date de disponibilité de Twitter Blue sur le marché français n'a pas été précisée.