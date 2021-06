Le récap' des bons plans du moment, semaine 22

Après une petite semaine de French Days, le retour au calme est notable chez les revendeurs, même s’il reste de belles promotions. Le mois de juin promet d’être chargé, puisqu’Amazon va lancer son Prime Day les 21 et 22, tandis que les soldes débuteront une semaine après, le 30 juin.

Orange a relancé son forfait 70 Go (4G) à 9,99 euros par mois pendant un an (soit la durée de l’engagement), puis 34,99 euros par mois. Bien d’autres abonnements (sur le fixe et le mobile) sont également à tarif réduit, parfois pour une durée allant de six à douze mois seulement.

Si vous cherchez des produits réseau, le routeur Wi-Fi 6 AX10 de TP-Link est à 49,90 euros seulement, tandis que le répéteur Wi-Fi 5 EX6250 de Netgear est à 36,98 euros. Il y a également des switchs avec 8 ports Gigabit à partir de 21,90 euros.