Vous pourrez désormais faire vos courses chez Casino en passant par Amazon

Amazon et le groupe Casino viennent d'annoncer qu'ils « renforcent leur partenariat pour offrir aux consommateurs des courses plus simples, plus rapides, et une sélection encore plus large ».

Plus concrètement, on apprend que « les membres Prime pourront faire leurs courses alimentaires sur Amazon et les retirer deux heures plus tard dans les enseignes du groupe Casino grâce à ce nouveau service de Click and Collect disponible dès cet été ». Le géant américain servira donc de vitrine pour le français. Ce n'est pas une première, puisqu'Amazon est associé à Monoprix (qui appartient à Casino) depuis 2018. Il était alors question d'une boutique virtuelle dédiée avec une livraison via Prime Now en région parisienne. En 2019, cette solution était étendue à plusieurs grandes villes françaises. Depuis, elle avait été ouverte à Naturalia. Ainsi, ces boutiques « couvrent 70% de la population francilienne ainsi que les villes de Bordeaux, Lyon, Nice et Montpellier. Plus de 9 000 références Monoprix et Naturalia sont disponibles sur le site d'Amazon pour une livraison en 2 heures gratuite à partir de 60 euros d'achat ».