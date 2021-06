Le CDN Fastly s’enrhume : de nombreux sites inaccessibles, un correctif se déploie

Twitch, Reddit, le Guardian, The New York Times, Le Monde, certains sites d’Amazon… de nombreux services sont inaccessibles depuis peu avant 12h. En cause, le CDN Fastly qui rencontre des soucis. Ce dernier ne rentre pas dans les détails, précisant simplement que ses équipes travaillent à sa résolution.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer en détail, les tuyaux d’Internet fonctionnent avec un mélange de différents services : fournisseurs d’accès (les fameux FAI) et de contenu (les services), transitaires point d’échange, hébergeur, réseaux de diffusion de contenu (CDN), etc. On vous explique (simplement) comment fonctionnent les tuyaux d’Internet Certains occupent une place très importante et peuvent rapidement devenir un single point of failure (SPOF) pour certains services. Les exemples sont nombreux dans le passé, à tous les niveaux. Cette fois-ci c’est le CDN Fastly qui est en cause (un concurrent de CloudFlare et Akamai pour ne citer qu’eux). Résultat des courses, une partie du web n’est plus accessible. Ce matin, à 11h58 heures française, Fastly explique sur sa page de statut de ses services qu’il étudie un « impact potentiel sur les performances de ses services CDN », au niveau mondial. Nul doute que les équipes de Faslty sont sur le pied de guerre pour rétablir la situation au plus vite. Des mises à jour ont été publiées depuis pour préciser que les recherches continuent. La société vient d’annoncer que « le problème a été identifié et un correctif est en cours d'implémentation », mais elle n’a pour le moment donné aucun détail sur les causes et le délai de rétablissement.