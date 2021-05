Build 2021 : nouvelle avalanche de services pour Azure et Teams, Reunion presque finalisé

L’édition 2021 de la Build est classique dans sa forme, et ce n’est pas son caractère virtuel qui sera gage d’originalité, tant les entreprises se sont adaptées au contexte sanitaire ces 18 derniers mois.

Cette conférence est toujours dédiée aux développeurs et à l’ensemble des technologies fournies par Microsoft pour la création d’applications et de services. Elles sont nombreuses, leur nombre ne faisant qu’augmenter. Dans une moindre mesure, les outils bureautiques sont également concernés.

On identifie très facilement les créneaux porteurs chez Microsoft, car ils font presque toujours l’objet des principales annonces : Teams, Search, Graph, Power BI et Platform, machine learning, .NET et bien sûr Azure. Ce dernier a d'ailleurs brillé particulièrement cette année puisqu'il profite pleinement de la nouvelle stratégie du gouvernement autour du « cloud de confiance ». Il sera ainsi distribué en France par Bleu (Capgemini et Orange).

Commençons sans plus attendre la valse des principales nouveautés. Les plus courageux pourront consulter la liste complète des annonces, grandes ou petites, faites à l'occasion de cette édition 2021 de la conférence Build.

Teams, toujours autant à l'honneur