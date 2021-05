Covid-19 : comment récupérer son attestation de vaccination sur Ameli.fr

Comme prévu, l’assurance maladie permet désormais de récupérer son attestation de vaccination contre la Covid-19 en ligne, cette dernière pouvant être intégrée à TousAntiCovid. Le dispositif FranceConnect permet de simplifier et fluidifier la procédure. On vous explique comment ça marche.

« Depuis le 3 mai, les professionnels de santé qui vaccinent en centres de vaccination ou en ville remettent à chaque personne vaccinée cette attestation de vaccination certifiée au format papier, en plus de la synthèse de vaccination, qui, signée, constitue un certificat médical » indique l'Assurance maladie.

TousAntiCovid permet de de la stocker de manière numérique, mais en cas de perte vous pouvez désormais la télécharger « de façon autonome et sécurisée » auprès d'un service accessible via Ameli. « Les personnes vaccinées avant le 3 mai ou à qui l’attestation de vaccination certifiée n’a pas été remise lors de la vaccination, peuvent donc désormais se la procurer directement via ce téléservice » ajoute l’Assurance Maladie.

Attestation de vaccination à la Covid-19 sur Ameli.fr