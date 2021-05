Mars : sixième vol très mouvementé d’Ingenuity, nuages brillants et volcans actifs

Sur Mars, plusieurs missions se côtoient et, au cours des derniers jours, trois d’entre elles ont fait parler d’elles. Le drone Ingenuity a été confronté à son premier couac en vol (sans gravité), le rover Curiosity a photographié des nuages brillants et l’atterrisseur InSight remet une pièce sur l’activité martienne et la recherche de traces de vie.