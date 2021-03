Syrie : pourquoi Qosmos a bénéficié d’un non-lieu

Le 25 juillet 2012, le pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre du Parquet de Paris était saisi d'une « dénonciation » (sic) de « complicité d'actes de tortures et de crimes contre l‘humanité, faits commis entre courant 2010 et courant 2012 », rappelle Claire Thepaut, vice-présidente chargée de l'instruction au Tribunal judiciaire de Paris. Elle émanait de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et de la Ligue des droits de l'homme (LDH), qui se sont depuis constituées parties civiles.

Les ONG accusaient la société française Qosmos (rachetée en 2016 par le suédois Enea) d'avoir participé à un consortium mené par la société italienne Area Spa en vue d'installer un « vaste centre d'écoute de la population syrienne ».

Qosmos aurait plus précisément fourni les sondes nécessaires à l‘écoute du trafic Internet, et aurait également fourni une assistance technique sur les moyens d‘utilisation du matériel vendu pour la surveillance des internautes, facilitant ainsi l‘identification des dissidents.

À l'époque, Qosmos avait porté plainte contre les deux ONG pour « dénonciation calomnieuse », plainte dont ni la LDH ni la FIDH n'avaient été tenues informées un an après. En 2015, l'entreprise avait été placée sous le statut de témoin assisté (à mi-chemin entre celui de simple témoin et de mis en examen).

Au total, 62 témoins, employés des entreprises partenaires, ainsi que plusieurs victimes de torture en Syrie, ont été entendus soit par les juges d'instructions, soit par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité (OCLCH), pour certains en présence d'experts en informatique.

À titre liminaire, Claire Thepaut commence par préciser que s‘agissant du cadre juridique applicable à l‘exportation de tels matériels, des vérifications avaient été menées auprès de la Direction générale de la mondialisation, en charge du soutien au secteur stratégique du ministère des affaires étrangères.

Il en ressortait que « ces matériels n‘étaient ni classifiés "Armement", ni "Double-Usage" et ne nécessitaient par conséquent aucune autorisation avant leur mise sur le marché national ou à l‘export ».

Une analyse confirmée par des vérifications auprès du sous-directeur de la gestion des procédures de contrôle du service des procédures d'exportation de la direction générale de l‘armement.

Le contrôle à l'exportation de tels systèmes de surveillance a depuis été mis à jour et renforcé depuis, tant en France qu'à l'international, mais à l'époque, rien n'interdisait aux entreprises françaises ou européennes d'exporter des systèmes de surveillance de masse, même et y compris de les développer à l'intention de régimes totalitaires.

L'interception ? Une idée de la DGSE