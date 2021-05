Déploiement 5G : Free toujours à fond sur les 700 MHz, Orange en tête sur les 3,5 GHz

Cela fait maintenant six mois que la 5G est commercialisée en France. Pour rappel, les opérateurs peuvent la déployer de différentes manières. Sur les fréquences dont ils disposent déjà – de 700 à 2 600 MHz – et, bien évidemment, en exploitant la nouvelle bande des 3,5 GHz qu'ils se sont partagé aux enchères.

L’Arcep a pour rappel décidé de reprendre la main sur l’Agence nationale des fréquences (ANFR) afin de publier son propre observatoire des sites « ouverts commercialement ». Il s’agit de ceux où les clients grand public peuvent se connecter à condition d’avoir un forfait, une carte SIM et un smartphone compatibles.

Il s’agit comme toujours de données transmises par les opérateurs, et non pas de vérifications faites sur le terrain. D’un mois à l’autre, les chiffres peuvent donc être ajustés de manière plus ou moins importante. Nous nous efforçons dans la mesure du possible de mettre notre tableau avec les dernières informations en date.

725 sites de plus pour Free, 638 pour les trois autres