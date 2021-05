Observation du Soleil : une « heureuse coïncidence » pour Solar Orbiter

Parfois la nature est capricieuse et rien ne se déroule comme prévu, alors que dans d’autres cas une succession de coïncidences permet d’aller plus loin que prévu. C’était le cas il y a quelques semaines avec Solar Orbiter qui étudie le Soleil, alors que la sonde n’a même pas entamé sa mission principale.

Solar Orbiter est une mission de l’Agence spatiale européenne en partenariat avec la NASA. Elle a décollé en février 2020 à bord d’une fusée Atlas V. Il y a un an, elle passait à 77 millions de kilomètres seulement de la surface du Soleil. Elle s’approchera ensuite jusqu’à 42 millions de kilomètres plus tard durant sa mission.

Pour l’occasion, elle a capturé des images de notre Soleil, comme jamais auparavant. Quelques mois après ce « survol », les premières publications scientifiques étaient mises en ligne avec des « phénomènes intéressants » à la clé… mais qui soulevaient au passage de nouvelles questions.

Depuis, Solar Orbiter continue sa phase de croisière avant d’attaquer sa mission principale, dès novembre. Un an après son lancement, en février de cette année donc, elle est passée relativement près de notre étoile – à la moitié de la distance entre la Terre et le Soleil – ce qui « a permis entre autres aux équipes de procéder à des observations spécifiques et de vérifier les réglages des instruments ».

Pendant ce passage au périhélie, la sonde se trouvait « derrière » le Soleil vue depuis la Terre, rien de grave si ce n’est que cela « entraîne des taux de transfert de données très faibles ». Le temps nécessaire pour récupérer les données est donc important, mais plusieurs bonnes surprises sont déjà au programme.

Quand le hasard fait bien les choses