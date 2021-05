Des vapeurs de métaux lourds détectés dans « nos » comètes et 2I/Borisov

Deux équipes de chercheurs ont fait des découvertes surprenantes : la présence de vapeurs de métaux lourds dans les comètes de notre système solaire d’un côté… et dans 2I/Borisov de l’autre. Ces objets stellaires ont donc « plus en commun qu'on ne le pensait ». On vous explique les questions (sans réponses) que soulèvent ces découvertes.