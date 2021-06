Le récap' des bons plans du moment, semaine 25

Cette semaine, Microsoft a présenté Windows 11 , tandis que Synology annonçait DSM 7.0 et de nouveaux services pour C2. Les NAS Western Digital My Book Live font face à une bien inquiétante faille de sécurité . Comme toujours, la Team Bons Plans était présente pour dénicher des promotions.

En début de semaine, Amazon a lancé son Prime Day avec deux jours de promotions intensives. De leur côté, les revendeurs se préparent aux soldes d’été qui débuteront mercredi prochain à 8h précise (nous serons évidemment au rendez-vous). En attendant, l’heure est plutôt à l’accalmie, mais quelques offres intéressantes sont toujours disponibles.

C’est notamment le cas sur la téléphonie mobile avec Bouygues Telecom qui a décidé de prolonger son offre B&You 100 Go à 11,99 euros par mois et 200 Go à 14,99 euros par mois. Des promotions sont également en cours chez les autres opérateurs.