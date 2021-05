Un rapport identifie des vulnérabilités dans la stratégie nationale pour la cybersécurité

La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) vient de transmettre au gouvernement un avis particulièrement alarmiste, et volontariste, au sujet de la « sécurité numérique ». Elle propose d'aller (bien) au-delà du milliard d'euros prévu par la stratégie nationale pour la cybersécurité, annoncée en février.

Commission composée de sept députés, sept sénateurs et trois personnalités qualifiées, la CNSP a pour mission de contrôler les activités postales et de communications électroniques (téléphonie fixe, mobile et internet).

Évoquant des attaques qui se sont multipliées « à un rythme quasi-exponentiel ces deux dernières années, partout dans le monde », son avis, qui vient d'être remis à Cédric O, relève que « tous les experts auditionnés par notre Commission nous ont fait part de leurs inquiétudes ».

À les en croire, la situation sécuritaire « est désormais particulièrement préoccupante » et devrait continuer à se dégrader, tant du côté des cybercriminels que pour ce qui est des grandes puissances numériques.

Ce qu'elle qualifie de « sombre perspective » ne serait « hélas pas qu’une simple hypothèse ou une vue de l’esprit, mais un scénario plausible », qui pourrait conduire nos démocraties au « chaos numérique » :

« La capacité des cybercriminels à commettre leurs forfaits s’est professionnalisée, mondialisée et industrialisée, et croît plus rapidement que celle de leurs victimes à se protéger. Les principales puissances numériques elles-mêmes, à commencer par les États-Unis, la Chine et la Russie, sont au bord du cyber-affrontement.

À ce rythme, si la France et l’Europe ne prennent pas rapidement la mesure du défi sécuritaire auquel nous sommes collectivement confrontés, et n’adoptent pas des mesures vigoureuses permettant de changer les paradigmes de la sécurité dans l’espace numérique, nos États, notre économie, nos concitoyens, le fonctionnement même de nos démocraties pourraient être confrontés au chaos numérique à l’horizon de la prochaine décennie. »

La cybersécurité ne saurait se résumer à boucher les trous