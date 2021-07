Synology DSM 7.0 : comment se connecter sans mot de passe (U2F/FIDO, Hello, Touch ID, etc.)

Dans le monde des NAS, l'essentiel de la valeur est dans le logiciel. C'est là que les constructeurs apportent réellement leur savoir-faire, au-delà de la conception des machines qu'ils mettent sur le marché. C'est d'ailleurs ce qui a poussé un fabricant comme QNAP à proposer son QTS sous licence, à travers l'offre QuTScloud.

Si Synology n'en est pas encore là, le Taiwanais ne cesse d'investir dans son interface qui est l'une de ses principales forces face à la concurrence. Après plusieurs années de travail (et de retard), il vient de livrer la version finale de DSM 7.0. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités et permettra la mise en place de services autour de l'offre cloud maison, C2. Mais elle se veut également plus efficace et sécurisée, notamment pour la phase de connexion.

Après avoir introduit des mécaniques d'authentification à deux facteurs (2FA), Synology voulait en effet surfer sur la vague « passwordless », proposant aux utilisateurs des solutions se reposant sur la biométrie et/ou des éléments de sécurité tels que ceux que l'on trouve dans les smartphones et autres clés FIDO/U2F.

Voici un récapitulatif des technologies proposées et comment les mettre en œuvre.

Mot de passe par défaut, la 2FA en complément