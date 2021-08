[Document] Blocage des sites porno : les observations de la Commission européenne

La Commission européenne n’a pas émis de lourdes critiques à l’encontre du projet de décret sur le blocage des sites pornographiques. Seulement quelques remarques adressées à la France. Le texte devrait donc pouvoir être publié. Et peut être un jour appliqué.

Souvenez-vous. Il y a un an presque jour pour jour, le Parlement adoptait la proposition de loi portée par la majorité LREM, visant à protéger les victimes de violences conjugales. Dans le texte définitif, un article introduit une nouvelle procédure de blocage des sites pornographiques passant par la case « CSA », non sans d’abord apporter des précisions pénales afin d’étendre ces restrictions.

Cette procédure est en effet charpentée sur une disposition préexistante du Code pénal où, en substance, il est déjà interdit de laisser accessibles des contenus pornographiques s’ils sont susceptibles d’être vus par des mineurs.

L’apport de la loi d’origine LREM a été de préciser qu’une simple déclaration d’âge à l’entrée des sites X est sans effet. En clair, l’infraction sera malgré tout constituée

Selon les propos introductifs de la proposition, « dans notre pays, le premier accès à la pornographie est estimé à 13 ans. 55 % des adolescents estiment qu’ils étaient trop jeunes lors de leur première exposition à la pornographie. Pour ces jeunes, leur imaginaire et leur sexualité se construisent par la brutalité qui va avec ces images. Or une exposition à la pornographie chez les jeunes peut être préjudiciable à leur construction, leur comportement et leur sécurité. »

Dans son rapport en commission des lois, la rapporteure LREM Bérangère Couillard explique en conséquence qu’il « revient aux éditeurs de sites de s’assurer que leurs contenus ne sont pas susceptibles d’être consultés par des mineurs ». Non sans ajouter que « la liberté des moyens leur est laissée pour ce faire ». En somme : à eux de se débrouiller à l’avenir pour s’assurer que derrière l’IP de tel internaute, se cache un majeur, non un mineur.

Belle affaire.

Une procédure de blocage notifié tardivement à la Commission européenne