Firefox 91 s'améliore, mais la part de marché du navigateur continue de baisser

Firefox 91 est là. Comme à chaque fois, le navigateur apporte son lot de nouveautés. Malgré l'été, cette nouvelle mouture comporte des améliorations intéressantes, comme la politique HTTPS-first. Ainsi, toutes les connexions seront tentées dans une version sécurisée par défaut, quelle que soit l'URL. Si cela ne fonctionne pas, alors une connexion HTTP classique sera négociée. Les détails se trouvent par ici.

Nettoyage des cookies et gestion du compte Microsoft

Certains retiendront surtout le renforcement du nettoyage des cookies afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés à des fins de pistage. La méthode se veut plus fine, sans perturber la navigation. Les données des sites et des outils de pistage qu'ils intègrent étant désormais isolés, ils peuvent en effet être nettoyés de manière simultanée.

Ainsi, si vous supprimez les données liées à un domaine en particulier, celles liées à des services comme Facebook le seront également si elles ont été stockées lors d'une navigation sur ce site. Pour rappel, ces dispositifs ne sont actifs que si vous utilisez un mode de navigation strict.

Autre nouveauté qui intéressera cette fois plutôt les adeptes des services de Microsoft, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises : le dispositif de connexion unifiée (SSO) intégré à Windows, propre à l'entreprise, est désormais géré par Firefox. Il s'agit d'une option à activer, dont le fonctionnement est détaillé par ici.

Lorsqu'elle est en place et si vous avez un compte Microsoft renseigné sous Windows, il sera utilisé pour vous connecter directement aux services de l'entreprise, avec les éventuelles couches de sécurité spécifiques (code PIN, Hello, gestion des domaines en entreprise, etc.).

Vous trouverez le détail des autres évolutions par ici, celles pour les développeurs par là.

La situation de Firefox inquiète