Le lancement réussi de la fusée Long March-8 entrouvre la porte du réutilisable à la Chine

Malgré deux échecs – avec Long March-7A en mars et Long March-3B en avril – la Chine peut se réjouir de ses avancées dans le domaine spatial en 2020. Sa « nouvelle » fusée Long March-5 a été utilisée avec succès dans deux missions importantes : la récupération de poussières et roches lunaires, une première depuis 40 ans, et l’envoi d’un rover vers Mars (Tianwen-1). Ce dernier est toujours en route.

Comme les États-Unis avec SpaceX, Blue Origin et Rocket Lab, ainsi que l’Europe avec Arianespace, la Chine s’intéresse de très près à la réutilisation et prévoit même de sauter prochainement le pas.

En septembre, elle affirmait avoir effectué un premier vol aller-retour avec « un engin spatial expérimental réutilisable », sans plus de détails. Selon l'agence de presse Xinhuanet le but était de proposer « un transport aller-retour pratique et peu coûteux », probablement pour se rendre sur la future station spatiale chinoise.

Il y a quelques jours, l'Empire du Milieu enclenchait un chevron supplémentaire avec le lancement réussi d’une nouvelle fusée : la Long March-8, depuis la base de lancement de Wenchang sur l’île de Hainan. C’était le 356e lancement tous modèles confondus pour la famille Long March.

Sa charge utile était composée de cinq satellites, correctement mis en orbite, mais il s’agissait aussi (et surtout ?) pour la Chine d’entrer dans la course au réutilisable, à l'avenir.

Un lanceur « moyen » avec deux étages et six moteurs