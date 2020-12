Un futur décret contre l’obsolescence logicielle

On parle souvent de l’obsolescence programmée comme étant matérielle : un appareil trop fragile pour survivre au temps, des soudures mal réalisées, avec pour objectif un remplacement récurrent et une dépendance à un producteur.

Depuis l’entrée des logiciels dans nos objets du quotidien (téléphones, machines à laver, voitures, etc.), un nouveau type d’obsolescence programmée, plus précise et pernicieuse, est apparue. Les appareils deviennent obsolètes car il n’est plus possible de les mettre à jour. On pense tout de suite aux smartphones, mais c’est aussi le cas de GPS embarqués dans les véhicules, ou encore des robots de cuisine. C'est ce que l'on appelle communément l'obsolescence logicielle.

Le futur décret d’application en question dresse la liste des informations que le producteur devra bientôt fournir au vendeur, qui devra lui-même les transmettre au consommateur.

Des mises à jour au grand jour