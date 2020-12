Let's Encrypt revoit ses certificats, une solution trouvée pour les vieilles versions d'Android

Depuis quelques mois, l'équipe de Let's Encrypt évoque l'évolution de sa chaîne de certification, passée ou à venir. En cinq ans, l'équipe a en effet parcouru un long chemin, disposant désormais de son propre certificat racine (ISRG Root X1, RSA 4 096 bits, valide jusqu'en 2035) reconnu par la majorité des systèmes et navigateurs.

Mais elle fait aussi face à l'expiration de ses premiers certificats intermédiaires Let's Encrypt Authority X1 et X2. X3 et X4 suivront en 2021. Deux autres ont donc été créés : Let's Encrypt R3 et R4. Comme leurs prédécesseurs, ils sont valides pour cinq ans et reposent sur RSA 2 048 bits.

Certificats racines : une question de confiance