Grande conjonction entre Jupiter et Saturne : le rendez-vous 2020 est « exceptionnel »

Ce soir à 19h22, un événement rare va se produire dans le ciel : Jupiter va flirter avec Saturne pour ne faire plus qu’un. Cette conjonction revient tous les 20 ans, mais celle de cette année est notable, car la distance apparente séparant les deux planètes sera très faible. On vous explique tout cela en douceur.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut commencer par définir le terme « conjonction », qui est plus complexe qu’il n’y parait. Pour simplifier, c’est lorsque deux astres semblent se rapprocher dans le ciel, du moins pour un observateur placé sur Terre (par exemple), car ils sont en réalité toujours très espacés les uns des autres.

Une définition un peu plus complexe serait de décrire la situation où ils ont la « même longitude géocentrique ou même ascension droite », explique le Larousse. Pour entrer encore plus dans les détails, on vous laisse entre les mains de Patrick Rocher de l’IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides) qui présente trois configurations (qui se produisent toujours au voisinage les unes des autres) :

Dans la course céleste, Jupiter « prend un tour » à Saturne

Bien que rare, une conjonction entre Jupiter et Saturne est un événement ponctuel qui n’arrive pas par hasard, bien au contraire : il se produit tous les 20 ans, la prochaine étant ce soir. L’explication est « simple » pour l’Observatoire de la Côte d’Azure : « La période orbitale de Saturne étant de 29,5 années et celle de Jupiter de 11,9 années, on peut calculer que Jupiter "rattrape" Saturne tous les 20 ans (19,86 ans très exactement) ».

La précédente conjonction s’est ainsi déroulée le 28 mai 2000, la prochaine le 31 octobre 2040, et ainsi de suite. Certains événements sont plus « remarquables » que d’autres – lorsque les planètes semblent quasiment se superposer – on parle alors de « grandes conjonctions ».