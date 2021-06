Windows 11 : un test de compatibilité disponible, une preview la semaine prochaine

Windows 11 est désormais officiel, disposant d'une page dédiée sur le site de Microsoft. Si nous reviendrons demain plus en détails sur l'ensemble des nouveautés annoncées, un point mérite attention : l'éditeur a publié la liste des exigences matérielles et spécifications minimales de Windows 11, certaines étant contraignantes.

En plus de l'habituel processeur à 1 GHz ou plus avec 4 Go de mémoire, il faut forcément d'une machine avec « démarrage sécurisé compatible UEFI », une carte graphique compatible DirectX 12 ou WDDM 2.0 et TPM 2.0.

Pour rappel, TPM était auparavant un module physique à avoir sur la carte mère. Depuis quelques années, il peut prendre la forme d'une solution logicielle embarquée (fTPM), ce qui explique qu'il est systématique désormais. Néanmoins, il faudra disposer d'une machine qui n'est pas trop vieille pour migrer (2016 au moins).

C'est sans doute l'un des éléments qui a poussé Microsoft à marquer une différence nette entre Windows 10 et Windows 11, un outil de test de compatibilité étant disponible :