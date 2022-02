Network Boot sur Raspberry Pi 4/400 : comment ça marche ?

Le Raspberry Pi a rendu l'informatique plus accessible, avec ses cartes à petit prix. Mais son installation a toujours été complexe, passant par une image à télécharger et à transférer sur un périphérique de stockage, des options à paramétrer.33 Un nouveau bootloader, actuellement en test, entend simplifier tout ça.

Si l'on attend toujours des nouvelles d'un éventuel Raspberry Pi 5, la fondation a fait du chemin depuis l'annonce du modèle 4B en juin 2019. Elle dû composer avec des problèmes de chauffe qui n'ont jamais vraiment été réglés, mais elle en a tout de même profité pour diversifier son offre, à travers les différentes capacités de mémoire, les Compute Module, les claviers Rasperry Pi 400 et autres micro-contrôleurs Pico RP2040 puis le Zero 2 W.

Elle a aussi passé les trois dernières années à multiplier les initiatives côté logiciel. Rasbpian est devenu Raspberry Pi OS, qui n'a eu de cesse de s'améliorer, proposant enfin une version 64 bits depuis quelques semaines. Un outil de transfert d'image très pratique a été mis en place pour l'installation simplifiée des systèmes d'exploitation.

On a aussi eu droit à de multiples initiatives du côté des firmwares et bootloaders à travers les années, pour la gestion du démarrage depuis un périphérique USB, le réseau, etc. C'est notamment ce qui permet à certains hébergeurs, comme Ikoula, d'en proposer dans leurs datacenters sous la forme de serveurs dédiés.

Il y a quelques jours, une version bêta du bootloader a introduit une nouveauté : la possibilité de configurer votre Raspberry Pi avec un périphérique de stockage vide et une simple connexion Internet, sans nécessiter d'autre machine. Une petite révolution, dont nous avons voulu savoir comment elle fonctionnait.

Changer de bootloader, simple comme RPi Imager