Surdité, aphasie : un état des lieux contrasté pour les opérateurs de téléphonie mobile

Depuis le 8 octobre 2018 (article 105 de la loi 2016-1321 pour une République numérique), les opérateurs de téléphonie mobile ont l’obligation « de fournir une offre de services de communications électroniques accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques permettant d’émettre et de recevoir des appels téléphoniques ». Afin de vérifier le bon fonctionnement de ce service, ils sont également tenus « de mesurer et de transmettre à l’Arcep les indicateurs d’utilisation et de qualité ».

Comme pour les autres observatoires, le régulateur des télécoms publie un bilan régulier. Le dernier a récemment été mis en ligne, avec des données de fin 2020. Il concerne les clients Bouygues Telecom, Euro-Information Telecom, Free, Free mobile, La Poste Mobile, Outremer Telecom, Orange, Orange Caraïbes, SFR et SRR.

Selon les chiffres, le quatrième trimestre 2020 signe un « record d’utilisation », notamment sous l’impulsion de la transcription textuelle automatique (TTA), disponible depuis le 1er juillet : « Le recours important à cette modalité, qui ne requiert pas la participation d’un interprète à la conversation des utilisateurs sourds et malentendants, semble avoir contribué à ce que l’ensemble des solutions mise à la disposition de ces utilisateurs » soit en hausse.

« Cette modalité a partiellement pris le relais de transcription textuelle humaine (TTH) que certains opérateurs avaient mis en place et est désormais privilégiée pour la prise en charge des appels entrants, qui, cependant, demeurent minoritaires », ajoute le régulateur.

Plus de 3 000 utilisateurs et 1 000 heures par mois