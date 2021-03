Dell lance enfin son XPS 13 Developer Edition sous Ubuntu 12.04

Plus tôt dans l’année, Dell avait lancé le projet Sputnik qui devait identifier notamment ce que les développeurs Linux pouvaient rechercher dans l’achat d’un Ultrabook. Ce projet a pris fin et s’est concrétisé sous la forme d'un XPS 13 Developer Edition, malheureusement réservé aux États-Unis pour l’instant.

L’objectif de Dell était de lancer un Ultrabook sous Linux qui ne soit pas axé vers l’entrée de gamme comme ce fut souvent le cas. En partenariat avec Canonical, éditeur d’Ubuntu, le constructeur propose donc désormais une machine dérivée de sa gamme XPS. Cet ordinateur portable, bâti autour d’une dalle 13 pouces, est un modèle puissant et présente de fait Linux sous un nouveau jour auprès de la clientèle.

Le XPS 13 Developer Edition n’a rien d’une machine d’entrée de gamme, au contraire. En dépit d’une dalle 13 pouces n’affichant qu’une définition de 1366 x 768 pixels, la configuration comprend un Core i7 3517U qui est épaulé par 8 Go de DDR3 @ 1600 MHz. La carte graphique est intégrée (Intel HD Graphics 4000) et le stockage est assuré par un SSD de 256 Go. La batterie six cellules permet selon Dell une autonomie d’environ six heures. Cet ordinateur est relativement léger puisqu’il ne pèse que 1,36 kg.

Côté connectivité, on trouve évidemment le Wi-Fi 802.11n ainsi que plusieurs ports : deux ports USB 3.0 dont un PowerShare, un mini DisplayPort et une prise jack de 3,5 mm. Le portable est en outre muni d’une webcam frontale de 1,3 mégapixel.

Mais le point principal de cette machine est qu’elle est livrée avec Ubuntu 12.04. Les pilotes ont selon Dell été choisis avec soin (via le partenariat avec Canonical) pour que l’ensemble soit parfaitement optimisé. Le XPS est en outre accompagné par un an de ProSupport. Parmi les applications fournies avec la machine, on trouve notamment Firefox et la version 3.0 de la suite bureautique OpenOffice. Et puisque ce XPS est orienté vers les développeurs, il dispose de nombreux outils en ce sens, dont plusieurs permettent notamment de simuler des déploiements dans une infrastructure de type cloud.

Malheureusement, comme nous l’indiquions, cette machine n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis. En outre, il faudra y mettre le prix : 1549 dollars alors que la version sous Windows 8 est disponible à 1199 dollars. Seule différence : le SSD de 128 Go au lieu de 256 Go. Dell indique dans son annonce cependant que le produit sera lancé dans d’autres régions et que des informations à ce sujet arriveront plus tard.