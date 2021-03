USA : Twitter contraint de laisser un développeur accéder à ses tweets

PeopleBrowsr fait partie de ces entreprises spécialisées dans l’analyse des médias sociaux. C’est-à-dire qu’elles explorent les données laissées sur le Net par les utilisateurs de certains réseaux sociaux - comme Twitter - afin de les extraire, et ce dans le but de les revendre à d’autres entreprises. Celles-ci les utilisent ensuite, notamment à des fins de marketing. Seulement, PeopleBrowsr a décidé d’engager des poursuites contre le site de micro-blogging, comme l’a annoncé hier l’entreprise sur son blog .

La raison de cette attaque ? L’attitude du réseau social, qui aurait décidé de restreindre l’accès à ses données, privilégiant deux partenaires « certifiés » : Gimp et Datasift. Depuis quatre ans, explique l’entreprise, PeopleBrowsr travaille en partenariat avec Twitter, dans le but d’extraire les plus de 400 millions de messages publiés publiquement chaque jour sur le site de micro-blogging. Un échange de bons procédés qui a conduit la société à verser un million de dollars par an au réseau social. Pensant que la coopération avec Twitter allait perdurer, PeopleBrowsr indique avoir investi des « millions de dollars et des milliers d’heures » pour le développement de programmes adaptés.

Sauf que Twitter a récemment décidé de restreindre l’accès de PeopleBrowsr aux messages de ses utilisateurs à partir du 30 novembre, comme le déplore aujourd’hui la société américaine. « Le changement récent de stratégie de la part de Twitter et sa nouvelle politique en matière de restriction d’accès soulèvent des inquiétudes sur la croissance et la concurrence d’un marché étroitement contrôlé », regrette ainsi l’entreprise.

Quelques semaines de sursis pour PeopleBrowsr

Amenée à se prononcer sur les demandes du plaignant, une cour du comté de San Francisco a décidé hier d’enjoindre Twitter à laisser PeopleBrowsr accéder à ses données, au moins pour l’instant. Cette décision constitue en effet une mesure d’urgence, en attendant que les juges se prononcent sur la pertinence d’une injonction. Nos confrères de TechCrunch précisent qu’une audience a été fixée au 8 janvier prochain.

Avec cette plainte, PeopleBrowsr assure vouloir « empêcher Twitter de détruire son fonds de commerce, d'interférer avec les relations contractuelles et prospectives de PeopleBrowsr et de réduire la compétition sur les marchés usant des données de Twitter », comme le pointe Le Monde. De son côté, Twitter affirme que ces reproches sont « sans fondements » et qu’il se défendra « vigoureusement » devant les tribunaux.